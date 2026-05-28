Colombia

Paloma Valencia explicó en qué consistirá su política de seguridad e hizo advertencia a los criminales: “Vamos a cazarlos como a ratas”

En conversación con Infobae Colombia, la candidata presidencial aseguró que se respetarán los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

Guardar
Google icon
La eventual llegada de Paloma Valencia a la Presidencia abre un escenario de cambio profundo en la orientación del Estado colombiano, con énfasis en seguridad y disciplina fiscal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Paloma Valencia aseguró que no seguirá con la Paz Total de Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En conversación con Infobae Colombia, la candidata presidencial y senadora del Centro Democrático Paloma Valencia entregó detalles sobre la política de seguridad que espera implementar en un eventual Gobierno. La aspirante de la derecha reconoce los resultados positivos alcanzados en la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que puso en marcha la política de “Seguridad Democrática”, y por eso espera aplicar nuevamente esa “mano dura” con los criminales.

Sin embargo, durante el Gobierno Uribe (2002-2010), y bajo la implementación de esa política, se presentaron varios casos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, que son investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El asesinato de civiles por parte de la fuerza pública para presentarlos como bajas de guerrilleros no es una práctica que surgió en la administración de Uribe Vélez, pero buena parte de los casos se documentaron en ese periodo, aunque la JEP fue clara en decir que el “conteo de cuerpos” no fue una “política de Estado”.

PUBLICIDAD

Valencia se pronunció al respecto: rechazó categóricamente la comisión de estos delitos. Asimismo, indicó que la Jurisdicción Especial para la Paz habría incidido en la falta de garantías de justicia para las víctimas.

JEP - Falsos Positivos
Paloma Valencia rechazó los falsos positivos y aseguró que buscará que la fuerza pública sea civilista - crédito AFP

“Los falsos positivos, como los de Soacha, son una cosa espantosa y que esa gente se debió quedar en la cárcel y fue la JEP la que los liberó (...). Jamás el uribismo ha pedido que liberen a quienes mataron esos muchachos de Soacha, que los reclutaron y los mataron sabiendo que eran civiles. Nunca jamás debieron volver a ver la luz del día fuera de una cárcel. Son delitos de lesa humanidad que no tienen perdón ni de Dios”, precisó.

PUBLICIDAD

En todo caso, aseguró que su propuesta de seguridad parte de la idea de buscar que la fuerza pública sea civilista, que respete los derechos humanos y que, además, cuente con todo el entrenamiento y las capacidades para enfrentar a los integrantes de grupos armados y otros delincuentes que tienen a los ciudadanos inmersos en el terror.

Vamos a cazarlos como a ratas y lo vamos a hacer en el marco de los derechos humanos y en el marco del derecho internacional humanitario”, indicó.

Aprovechó para explicar que su iniciativa está orientada a impedir que la situación de orden público e inseguridad actuales continúen. A su juicio, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, falló en garantizar a la ciudadanía un país menos violento; pasó todo lo contrario, puesto que, según detalló, el homicidio, las masacres, los atentados y los secuestros volvieron a tener un repunte, y los jóvenes están siendo las principales víctimas.

Inseguridad - Carreteras - Colombia
Paloma Valencia advirtió que los atentados, las masacres y los secuestros se incrementaron en el Gobierno Petro - crédito Visuales IA

Por eso, informó que, de ser elegida mandataria de Colombia, no permitirá que se siga aplicando la política de Paz Total. “Nuestra política de seguridad es la seguridad total y empieza por desbaratar la ‘Paz Total’ de Iván Cepeda, que ha llevado a este país a tener más de cuarenta mil homicidios, de los cuales veintiún mil son jóvenes (...). Nosotros vamos a imponer con autoridad nuevamente la seguridad”, dijo.

Parte de su iniciativa se enfoca en la justicia. Busca que los criminales capturados sean judicializados y condenados por los delitos cometidos, sin ningún tipo de contemplación. Sin embargo, esa tarea atañe también a la Rama Judicial y a las investigaciones que adelanten las autoridades.

La extorsión: ¿cómo resolver la problemática?

Con respecto a la extorsión, una problemática de gravedad en el país, Valencia indicó que empezará por abordar el flagelo en Barranquilla y en Soledad (Atlántico). Pondrá en marcha una acción con las autoridades para que capturen a todos los presuntos extorsionistas que están afectando a la población, para lo cual requerirá de inteligencia e “imputaciones por línea de mando”.

Varios casos de extorsión se orquestan desde los penales. (Foto: Andina)
Paloma Valencia atacará la extorsión desde Barranquilla y Soledad, Atlántico - crédito Andina

No vamos detrás del señor que extorsiona, sino detrás de la estructura que extorsiona. Vamos a sacar las cárceles de las ciudades para poder inhibir realmente la señal y que se apague la comunicación desde las cárceles”, detalló.

Además, en los casos de los reclusos que extorsionan desde las prisiones, buscará que sean nuevamente imputados con cargos y procesados por esos hechos. “Yo ni defiendo criminales ni les voy a dar prerrogativas en mi Gobierno”, aclaró.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaPolítica de seguridadFalsos positivosExtorsiónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 28 de mayo

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 28 de mayo

Así acabó Santa Fe la fase de grupos de la Copa Libertadores: esta fue su posición en la zona E

Los cardenales terminaron su participación en Montevideo, donde se enfrentaron a Peñarol y, al mismo tiempo, Platense visitaba a Corinthians de Brasil

Así acabó Santa Fe la fase de grupos de la Copa Libertadores: esta fue su posición en la zona E

Selección Colombia: se habría filtrado la nueva camiseta del equipo para la próxima Copa del Mundo 2026

El diseño tendría un valor que rondaría los trecientos mil pesos colombianos y estaría basado en el realismo mágico de Gabriel García Márquez

Selección Colombia: se habría filtrado la nueva camiseta del equipo para la próxima Copa del Mundo 2026

Agencia Pública de Empleo del Sena lanzó convocatoria internacional con más de 300 vacantes en Europa y sueldos de hasta $15 millones

Las puestos incluyen funciones especializadas como soldadura, dibujo técnico, instalación de redes eléctricas y enfermería. Los seleccionados tendrán esquemas de apoyo migratorio, formación y seguridad social

Agencia Pública de Empleo del Sena lanzó convocatoria internacional con más de 300 vacantes en Europa y sueldos de hasta $15 millones

Peñarol vs. Santa Fe EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online desde Montevideo

El “Cardenal” tendrá que visitar la capital de Uruguay, con la obligación de sumar los tres puntos para seguir con vida en el torneo de clubes más importante de América

Peñarol vs. Santa Fe EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online desde Montevideo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos se refirió a su vida sentimental y a su pasado con Frederik Oldenburg: “Elige bien la próxima vez”

Carmen Villalobos se refirió a su vida sentimental y a su pasado con Frederik Oldenburg: “Elige bien la próxima vez”

Reykon, el único colombiano en la premiere de ‘Office Romance’, reveló por qué perdió la oportunidad de conocer a Adam Sandler

Shakira le da el poder de confeccionar el ‘setlist’ a sus fans en su regreso a Estados Unidos: así pueden participar

Luis Alfonso reveló que la muerte de Yeison Jiménez desencadenó una recaída en sus ataques de pánico

“Dai Dai”, de Shakira, ahora tiene su versión salsa choke: así se ve la coreografía que sueña con figurar en la final del Mundial

Deportes

Santa Fe le dijo adiós a la Copa Libertadores con una victoria: superó a Peñarol por 1-0 y no le alcanzó

Santa Fe le dijo adiós a la Copa Libertadores con una victoria: superó a Peñarol por 1-0 y no le alcanzó

Así acabó Santa Fe la fase de grupos de la Copa Libertadores: esta fue su posición en la zona E

Selección Colombia: se habría filtrado la nueva camiseta del equipo para la próxima Copa del Mundo 2026

Tatiana Calderón quiere hacer historia en la Nascar Brasil con el equipo SG28: correrá en famoso circuito

La solución tributaria que alejaría a Falcao de su familia para garantizar su continuidad en Millonarios