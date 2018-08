"No quiero hablar de política", avisó Florencia Peña cuando fue consultada sobre su afinidad con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y sobre el escándalo por los cuadernos de la coimas K. Su invitación al programa de Marcelo Polino en Radio Mitre este sábado tenía que ver con su flamante incorporación al jurado del Bailando. "Tengo el derecho de hablar cuando quiero, y cuando no, no -se excusó-. A mí me hace mejor, y a mi familia también, no exponerme tanto, todo el tiempo…".