La periodista anunció que, después de un control médico, la oncóloga le confirmó que el tumor no creció. "Así que recién dentro de seis meses se hace una nueva resonancia para observarlo. Por ahora, no hace falta biopsia. Por ende, no rayos ni quimioterapia ni una aspirina", aseguró en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 80 mil seguidores, a quienes les agradeció el apoyo y las cadenas de oración que se hicieron desde que comenzó todo.