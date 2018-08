Género: Comedia

Protagonistas: Natalia Oreiro, Pilar Gamboa

Dirección: Martina Zaidelis

Clasificación: +16

Duración: 100 minutos

Sinopsis: Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos. Toda esa gente que día a día te enloquece. ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo.