La última relación pública de Agüero fue con Karina La Princesita, con quien estuvo de novio durante casi cinco años y se separó a fines de 2017. "A mí no me gusta eso de bloquear ni dejar de seguir. Pero un día me di cuenta que tenía un seguidor menos y vi que era él y que me había bloqueado. Igual está todo bien", había contado la cantante hace unos días en un programa de televisión en la que hacía referencia a que el futbolista no quería saber nada más de ella.