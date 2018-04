"La verdad que no me ha tocado, o intuí y no me he acercado a espacios que podían generarme algún tipo de violencia, no lo he vivido para nada. Pero me parece que lo interesante también es correrse de lo propio, que más allá de lo que las circunstancias le hayan posibilitado a una, que es que yo no tuve que pasarlo, me parece que ahí está el compromiso. No importa lo que me pase o no me pase a mí, importa lo que le pasa a las mujeres en general", sentenció al ser consultada sobre si alguna vez le había tocado sufrir una situación de acoso en su trabajo.