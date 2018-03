—Fue súper orgánico y natural. Porque en realidad no puedo decir que fue un cambio estructural dentro de mí. No te podría decir: "Ahora me gustan los varones". Me enamoré de una persona que es varón. Y qué sé yo… Tengo este resto de amor romántico bueno, de estar por los tiempos de los tiempos con mi marido, pero si algún día me separo yo no te puedo decir: "Bueno, me gustan los varones". A mí me encantan las mujeres. Me encantan, me fascinan. Y eso es algo que no cambió en mí. Simplemente que mi corazón y mi libido en este momento están con una persona varón.