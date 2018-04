—Sí, sí. Las mujeres me han cagado a trompadas muchas veces. O sea, no es que a la mujer no se le va la mano, eh… A la mujer también se le va la mano, no es algo tan raro: por alguna causa, siempre te dieron. Si los hombres tuviéramos que salir… Yo no voy a tocarle el timbre a la Policía a decirle "Me pegó esta chica que mide 1,50". No lo haría. Pero no por macho sino porque… Bueno, sí, me ha pasado, sí.