En aquel momento, Natalie no quiso confirmar los rumores: "(A Lali) No la vi nunca más desde que terminamos (la serie). Creo que nadie del elenco se vio. Me mando mensajes con varios, pero con ella no. Además, hay cosas que no me gustan…". Pero, al ser consultada sobre qué quiso decir con eso, contestó: "Habiendo tantas cosas importantes para hablar… Lo único que voy a decir es 'no al playback'".