Recientemente, confesó a la revista Para Ti que no haría escenas de sexo en una ficción: "Es que siempre pienso en mi papá, mi hermano, los amigos de mi hermano, mi abuelo… Digo: 'Malísimo que me vean haciendo eso'. No sé, tal vez a futuro me ofrezcan una peli espectacular con una escena de sexo y no sé qué haría, pero hoy elijo no hacer ese tipo de escenas".