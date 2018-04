"No conozco a nadie como Pity -cuenta el productor-. Nunca sabés cuánta plata tiene; sé que tiene mucha. No es ningún gil: administra su plata, tiene a sus abogados caros y constantemente está siguiendo las redes, aunque diga que no. Que haga estupideces no lo convierte en un tonto". Sin embargo, Salinas advierte: "No quiero saber nada más con Cristian".