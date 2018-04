En el festival se presentan diez series de nueve países. Además de Félix, están la mexicana Aquí en la Tierra, con Gael García Bernal como protagonista, Il Cacciatore (Italia), Killing Eve (Estados Unidos), Miguel (Israel), Mother (Corea del Sur), State of Happiness (Noruega), The Typist (Alemania), Undercover (Bélgica) y When Heroes Fly (Israel).