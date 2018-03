Guido Kaczka hizo un mea culpa por haber retado a Romina Yan, cuando ella acusó a Gabriel Corrado

En un programa grabado en 2000, la hija de Cris Morena le contó en confianza que el actor había sido "re zarpado" con ella. Pero la respuesta de Guido no fue la apropiada. "Cuando ahora veo ese video, no me gusta. Yo era muy chico", admite el conductor