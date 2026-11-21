Once Caldas recibe a Atlético Nacional este sábado 21 de noviembre, a las 8:15 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Palogrande de Manizales, por la primera fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026 ll.
El Grupo A también está integrado por Independiente Medellín e Independiente Santa Fe. Atlético Nacional terminó primero en la fase regular, con 40 puntos y 38 goles, por lo que cuenta con ventaja deportiva en caso de igualdad de puntos al cierre de los cuadrangulares.
El antecedente inmediato entre ambos en liga fue el empate 1-1 del 14 de noviembre. Además, Once Caldas eliminó al conjunto antioqueño en las semifinales de la Copa BetPlay tras una definición por penales.
Últimas actualizaciones
Posiciones del grupo A
- Medellín: 3 puntos
- Atlético Nacional: 0 puntos (punto invisible)
- Once Caldas: 0 puntos
- Santa Fe: 0 puntos
ARTÍCULO DE INFOBAE
El presidente de Once Caldas respondió al reto de Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, sobre volverlos a enfrentar: “Queremos verle la cara”
El estratega del Verdolaga manifestó, después de haber sido eliminado en Copa BetPlay, que no ve la hora de un nuevo enfrentamiento entre los equipos
Daniel Jaramillo, el presidente de Once Caldas, respondió al reto de Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, quien pidió una revancha después de la eliminación de su equipo en las semifinales de la Copa BetPlay 2026. Ambos clubes volverán a enfrentarse el sábado 21 de noviembre de 2026 en Manizales, por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II.
Posibles formaciones previas
Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Jader Quiñones, Andrés Colorado, Juan Pablo Nieto; Jefry Zapata, Felipe Gómez y Michael Barrios.
Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Samuel Velásquez; Felipe Marín, Elías Cabrera, James Rodríguez, Edwin Cardona; Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.
Jugadores a seguir
Once Caldas
- Jefry Zapata: suma seis goles y una asistencia en 18 partidos, según las estadísticas previas divulgadas.
- Dayro Moreno: anotó ocho goles en la fase regular.
- Juan David Cuesta: lideró las asistencias del equipo en la primera parte del torneo, con siete.
- Joan Felipe Parra: fue determinante en la definición por penales de la semifinal de Copa.
Atlético Nacional
- Alfredo Morelos: llega con cinco goles y tres asistencias en 11 apariciones.
- James Rodríguez: forma parte de la convocatoria y es una de las principales alternativas para la generación de juego.
- Edwin Cardona: aparece entre las opciones para conducir el ataque.
- Samuel Velásquez, Juan Manuel Rengifo, Felipe Marín y Néider Parra: regresaron tras sus compromisos con selecciones nacionales.
Datos a tener en cuenta
- Estadio: Palogrande, con capacidad aproximada para 42.600 espectadores.
- Árbitro central: Jhon Alexander Ospina Londoño, del Quindío.
- Asistente 1: Jhon Parra, del Meta.
- Asistente 2: Jéferson Arias, del Quindío.
- Cuarto árbitro: Jeison Vásquez, de Caldas.
- VAR: Never Manjarrez, de Córdoba.
- AVAR: Juan Gutiérrez, del Meta.
- Televisión: Win Sports y Win+; también está disponible por streaming en Win Play.
Cómo llega Atlético Nacional
Atlético Nacional, dirigido por Lucas González, recuperó opciones para la visita a Manizales. Juan Manuel Rengifo, Samuel Velásquez, Néider Parra y Felipe Marín volvieron a estar disponibles tras sus compromisos con selecciones nacionales.
El equipo no contará con Milton Casco, suspendido por acumulación de cinco tarjetas amarillas. También quedaron fuera de la convocatoria jugadores vinculados a la selección Colombia Sub-17.
Cómo llega Once Caldas
El conjunto dirigido por Carlos “Panelo” Valencia contará con Felipe Gómez, que ya cumplió una fecha de suspensión. Según reportes de la prensa local, el entrenador tendría disponible a su nómina principal.
La base probable incluye a Joan Felipe Parra en el arco; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño y Juan Pablo Patiño en defensa; Jader Quiñones, Andrés Colorado y Juan Pablo Nieto en el medio; Jefry Zapata, Felipe Gómez y Michael Barrios en ataque.
Once Caldas buscará hacer valer la localía y repetir la respuesta competitiva que mostró en la Copa. La recuperación tras perder 2-0 en el Atanasio Girardot fue uno de los datos que dejó la serie previa.
Cuarto cruce consecutivo
Once Caldas y Nacional llegan tras una seguidilla de enfrentamientos. Los tres anteriores terminaron igualados durante los 90 minutos:
- 1-1 en la Liga BetPlay.
- 1-1 en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay.
- 2-2 en la vuelta de la Copa BetPlay.
En la serie copera, Once Caldas eliminó a Nacional por 4-3 en los penales, después de remontar una desventaja de dos goles en Medellín. El equipo de Manizales avanzó a la final de ese torneo.
El antecedente suma tensión al debut en los cuadrangulares: Nacional busca dejar atrás la eliminación, mientras que Once Caldas intentará sostener la racha positiva ante el equipo antioqueño.