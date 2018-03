¡ARDE INSTAGRAM! Parte de mi nuevo videoclip de la versión 2018 de #OlvídameYPegaLaVuelta de Pimpinela. El mismo, es un tributo a todos mis tigrillos de Argentina. 🇦🇷 Míralo completo en mi canal de YouTube, el link está en mi biografía de acá. Espero les guste 🐯🔥🔥

A post shared by La Tigresa del Oriente (@tigresadeloriente) on Mar 17, 2018 at 6:57pm PDT