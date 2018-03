Por su lado, Lana, tampoco se queda atrás a la hora de colaborar con otros artistas. Mientras

preparaba la salida de su último trabajo Lust For Life, participó del tema "Party Monster" de

The Weeknd, al que también llamó para colaborar en su disco. Allí también compartió uno de sus tracks con Sean Lennon. El tema para el que invitó al hijo de John es "Tomorrow Never Came", en referencia (seguramente) a "Tomorrow Never Knows" de The Beatles.