Pero no me quedé tranquilo y la llamé, una, dos, tres veces, pero sonaba y sonaba y nunca respondía. Por primera vez sentí miedo de que el rumor fuera real. Miré al cielo y juro que no me alcanzaba el aire para respirar. Decidí llamar a Melina Fleiderman, una periodista amiga que está casada con Marcelo Funes, el ex marido de Débora -y padre de sus hijos-, con quien también trabajé en TN. Ella me confirmó la noticia que nadie esperaba.