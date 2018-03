—No, enemigos no. Pero entregás mucho para lo que vos creés es una amistad y depositás una confianza en ciertas personas, le das la oportunidad que te dieron a vos, y no la aprovechan. Al contrario, te quieren meter en más problemas, te mienten. Y a mí no me tenés que mentir, ¿entendés? Yo soy un pibe igual que cualquiera y si yo te estoy dando una mano, no me mientas. Pero también pasan otras cosas. El otro día estuve en un show de Ulises Bueno y me encontré con (Pablo) Migliore, el arquero, y me dijo unas palabras re lindas. Yo estuve con él detenido en Ezeiza. Y esas cosas son las que te dicen: "Bueno, hiciste bien las cosas y las estás haciendo bien, no te vuelvas loco, no le des bola a los envidiosos y seguí haciendo lo que estás haciendo que estás bárbaro", ¿entendés?