En el plano personal, el actor está feliz con Asia, su hija de tres años, a quien decidió tener con su mejor amiga: "No estamos acostumbrados a pensar la paternidad de esa forma, pero hay otra manera si las cosas no se dan para tener una pareja", dijo al respecto. Sobre por qué no eligió otros métodos para ser papá, como la subrogación por ejemplo, como lo hicieron Flavio Mendoza o Marley, bromeó: "No me alcanza el dinero" y agregó que le parecía bueno que su pequeña tuviera "papá y mamá".