"De entrada consulté al psicólogo de Titi, para saber si le haría algún daño. Me respondió que no, que tenía muy diferenciadas las familias. ¿Sabés lo primero que me dijo Titi? 'Si ustedes no son hermanos'. Lo tiene más claro que nadie. Y a mí me tranquilizó. Si no era así, por más que amara a Lucas, no iba a hacer nada que lo perjudicara. Esto fue hablado con todos", había contado Barbie sobre la reacción de su hermanito cuando se enteró de que estaba de novia con Lucas Rodríguez.