En una entrevista con el programa Vino para vos, la vedette uruguaya describió a Diego, que tiene 23 años, como un joven "tranquilo, generoso, bueno, estudioso e inteligente", con quien mantiene una excelente relación a pesar de la distancia: "Cuando vivíamos juntos estaba siempre encima suyo. En los últimos años ya no me dejó meterme en sus cosas, me dice 'basta Farro'. No conozco el día a día de él y no me puedo meter porque es su vida, pero es un chico muy tranquilo. Yo le dije 'probá lo que quieras pero tené cuidado con todo'. Más allá de que no me deja entrar en su vida yo sé todo. Supe de su primera vez antes que el papá".