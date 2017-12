Este martes Maju Lozano contó a través de su cuenta en Twitter que vivió una situación de índole similar, cuando un hombre le tocó la espalda en un restaurante. "Todavía nos falta mucho para aprender: todavía muchos no entendieron que no es no. No lo sé. Siento impotencia por mí, por todas y por todos los que miraban y no hicieron nada".

LEA MÁS: