"Fuimos a cenar con amigas, en la mesa de al lado cinco tipos empezaron a molestar, le pedimos que nos dejen tranquilas que estábamos charlando, uno de ellos me empieza a tocar la espalda, le pido que no me toque , lo vuelve a hacer, le vuelo a pedir por favor que no lo haga más. Vuelve a hacerlo, sus amigos ríen. Me temblaban las manos, solas nosotras y mis amigas explicándole a ese imbécil que no me tocará", comenzó su relato Maju Lozano a través de las redes sociales, sobre el incómodo episodio que vivió el martes por la noche en un restaurante.