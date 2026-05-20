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El encargado de negocios EEUU en Caracas evaluó las posibles alianzas en Venezuela con inversores para avanzar en acuerdos estratégicos

Las gestiones del diplomático norteamericano incluyen conversaciones con responsables de empresas extranjeras y organismos locales para promover la recuperación económica en territorio venezolano y mejorar la relación bilateral

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El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John M. Barrett (EFE/ Miguel Gutiérrez)
El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John M. Barrett (EFE/ Miguel Gutiérrez)

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, informó que continúa manteniendo reuniones con inversionistas estadounidenses con el objetivo de crear alianzas con el Gobierno venezolano liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Barrett señaló que la semana pasada sostuvo encuentros con representantes de la energética ExxonMobil y de la cadena de dispositivos y servicios médicos Medtronic.

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“Esta última semana seguí reuniéndome con inversores y líderes empresariales estadounidenses para recoger sus opiniones mientras construimos un entorno estable y competitivo”, expresó Barrett, según la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

El diplomático destacó que “estas alianzas son el motor del plan de tres fases” de la Casa Blanca para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. “Y (son) la clave de nuestra prosperidad compartida”, añadió.

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Luego de la detención del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación militar, las relaciones entre Caracas y Washington cambiaron, en un contexto en que el presidente Donald Trump manifestó interés en el petróleo y el oro venezolano. Ambos países anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas, la reactivación de la conexión aérea suspendida desde hace siete años y la firma de acuerdos energéticos con participación de Chevron y ExxonMobil.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúne con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John M. Barrett, en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, el 24 de abril de 2026 (REUTERS)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúne con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John M. Barrett, en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, el 24 de abril de 2026 (REUTERS)

Desde su llegada a Venezuela el 23 de abril, en reemplazo de Laura Dogu, Barrett mantuvo reuniones con representantes del sector energético tanto nacionales como extranjeros, con el objetivo de evaluar y crear condiciones para nuevas inversiones. Luego de la llegada de Barrett a Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez manifestó su intención de continuar la agenda de trabajo con Estados Unidos.

Barret se reunió con autoridades del Ministerio de Energía venezolano para abordar mejoras en el servicio eléctrico, afectado por una crisis prolongada.

La Embajada estadounidense informó el domingo que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) trabaja para conectar más ciudades de Venezuela con Estados Unidos, tras finalizar una evaluación en dos aeropuertos del país suramericano.

El encargado de negocios de EEUU instó a finales de abril a los miembros de la Cámara Petrolera de Venezuela a aprovechar lo que calificó como una “oportunidad histórica”, tras la apertura del sector energético venezolano y el fin de varias regulaciones impuestas por Washington. “Juntos, estamos construyendo una nueva Venezuela, profundamente ligada a nuestra región”, expresó.

Un hombre en motocicleta transporta botellas de agua junto a bombas de extracción de petróleo, al lado de la deteriorada infraestructura petrolera en las orillas del lago de Maracaibo, donde años de abandono han dejado oleoductos oxidados y manchas de petróleo (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)
Un hombre en motocicleta transporta botellas de agua junto a bombas de extracción de petróleo, al lado de la deteriorada infraestructura petrolera en las orillas del lago de Maracaibo, donde años de abandono han dejado oleoductos oxidados y manchas de petróleo (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

El diplomático afirmó que el sector privado, incluida la inversión estadounidense, representa el “motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica”.

Por otra parte, Barrett que las empresas privadas estadounidenses y venezolanas se encuentran listas para impulsar la fase de recuperación económica en Venezuela. La declaración tuvo lugar tras una reunión con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham).

“Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión”, señaló. Además, indicó que su primer encuentro con Venamcham confirma la disposición de los empresarios de ambos países para avanzar en esta etapa, aunque no ofreció detalles adicionales sobre los temas tratados en la reunión.

Dentro de su carrera diplomática, previamente a su llegada a Venezuela, Barrett se desempeñó como encargado de negocios en Guatemala desde enero de 2026 y como ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos en Panamá desde mayo de 2023.

(Con información de EFE)

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