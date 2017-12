"No es que no la quise poner al aire: no la he podido terminar. Desde enero que no me pagan", dijo Andrea a principios de octubre, en el programa de Jorge Rial en América, lamentando además que diez de los 36 millones fueran para impuestos. "Yo no pongo el valor de las cámaras, de los faroles, de un estudio, de las paritarias de los trabajadores. Eso es un costo muy grande -justificó-. Son 100 personas que trabajaron, cobraron y vivieron de eso".