Bárbara: —A mí lo que me pasa desde chiquita es que es una sensación que no me provoca resaca. La puedo "compartamentalizar". Voy a ver una película de terror, me asusto, me aterrorizo, la adrenalina sube, y después me voy a casa y estoy bien. No es como "Amour", de Haneke, que estás dos semanas sufriendo porque te va a agarrar Alzheimer. Entonces, para mí es escapismo.