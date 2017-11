Ya desde las primera emisiones, una de las participantes que más impactó fue Andrea Rincón, quien se presentó al casting con una historia muy particular. "Me llamo Andrea Lucila Rincón, tengo 22 años. ¡Vivo sola en una pensión porque soy un bardo!", contó en el video luego pudo verse en pantalla. "Mi viejo me rajó de mi casa y me la rebusco como puedo. Cuando terminé el secundario no seguí estudiando nada", relató.