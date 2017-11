"Por el afecto y el respeto que te tengo, no quería que te enteraras por las notas o por otras personas de mi pensamiento. En los reportajes que he dado dije que no podía descartar tu alejamiento del programa. La decisión no depende de mí, sino de Kuarzo, la productora. Pero creo, y perdón por la sinceridad brutal, que en las actuales condiciones no debés continuar en 'Nosotros'. No quería que lo supieras por terceros", fue el mensaje que el propio Doman le envió a Úrsula horas después de la polémica, anunciándole de alguna manera su decisión de que no continuara en el ciclo que él lidera.