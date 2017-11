El Polaco y Tyago Griffo, eliminados del “Bailando 2017”

El Polaco se mostró muy emocionado y dijo: "Muchas gracias por todo, Marcelo, por la oportunidad que me diste hace dos años, a tu producción, que es espectacular. La verdad que la pasé hermoso, viví cosas enormes y brillantes que no me voy a olvidar en mi vida. Te agradezco de corazón porque sos un astro, un genio, y a toda la gente que nos apoyó, a la gente de nuestro sueño, de nuestro sueño anterior y al jurado".