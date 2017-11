"No es que uno anda haciendo amistades pero me llevo bien. Disfruto mucho de tratarlos, de entrevistarlos, y nunca tuve ningún problema, porque además disfruto mucho lo que es el show, de encontrármelos, de que me cuenten las cosas. Obviamente, siempre en el marco de lo que es el reality, no es que estoy indagando otras cosas. Surge natural, no puedo forzar una relación con nadie, no la fuerzo, si tengo buena onda la tengo, sino no", sintentizó Majo.