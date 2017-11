Más de dos décadas después del éxito de La Nena, Valeria regresó a Ecuador con una obra de teatro infantil y, durante una entrevista, una periodista le contó una anécdota que ella misma recuerda como si hubiese sido ayer: "Me contó que fue al hotel donde yo estaba hospedada -hace 20 años- con la gira promocional de La Nena. No dejaban pasar a nadie pero me dijeron 'tenés que hacer pasar a dos nenas', ¡me sacaron de la ducha y las recibí en bata! La chica que me entrevistó era una de ellas, ¿cómo no me voy a acordar si fueron las únicas que subieron?"