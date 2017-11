"Yo lo primero que le digo es 'Pero vos no te querés casar conmigo'. Y él me respondió: '¿Pero me estás jodiendo, respondeme'. Obviamente le dije que sí porque estaba muerta de amor, pero no me lo esperaba para nada", agregó Dalma, quien unos días antes había estado como invitada en Morfi, el ciclo que conduce Gerardo Rozin (44) por la pantalla de Telefe, hablando sobre el tema.