Hace unas semanas, la rubia sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con un video muy sensual, de ella bailando en ropa interior y una reflexión: "Una mujer no es una puta o una regalada por una foto o un video. Sacarte una foto tapada no te hace santa, no te hace buena persona o inteligente. Amo mi cuerpo, y no porque crea que es lindo, solo porque me quiero y me acepto como soy. Soy libre, vivo mi vida como quiero", arrancó.