"Cuando terminó el tour de Dynamo, en el que me embarqué con él por tres meses, Gustavo tomó la decisión de irse a Chile. En febrero me comentó: 'La verdad es que esto no da para más. Tengo que salir un poco de Buenos Aires, del grupo'", le contó a Página 12 la ex mujer del músico, con la que se casó en 1992.