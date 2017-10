"Me parece que no corresponde, que una mujer es libre de hacer lo que tiene ganas de hacer y no por eso va a ser fácil, trola, grasa, ya basta con eso. Porque al final, después todos nos emocionamos con lo que hace Jey Mammon (40), pero no vemos el fondo y la realidad de la cuestión, que es que la sociedad no avanza con todo, no es que no avanza solamente con eso", agregó, algo enojada por los constantes comentarios que recibe.