Laura estuvo en pareja con Horacio Gustavo Ammaturo, un empresario ligado al gobierno anterior, durante catorce años y tuvieron un hijo juntos. "Mucho no puedo contar porque mi abogado me prohibió hablar. Lo que sí quiero aclarar, porque hubo un malentendido, es que no reclamamos dinero", explicó hace unos días Ferrer a Teleshow y agregó: "Cuando nos separamos, de un día para el otro me dejó sin obra social, sin mensualidad, la cuota alimentaria, y nunca tuve una extensión de su tarjeta de crédito".