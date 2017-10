"Hoy en la Argentina apareció el cuerpo muerto de Santiago Maldonado, y me da mucha bronca y me da tristeza que se haya usado tanto políticamente a la familia de Santiago y a él mismo, y que la mayoría, no todos los políticos de este país, ensucien tanto la política. No me entra en la cabeza el nivel de morbo que manejan, algo tan apasionante como la política que la manchen tanto, con tanta corrupción. Dios mio y nos toman de pelotudos aparte a todos nosotros".