—Todavía seguimos viendo como que las cosas se ganan o se pierden en vez de verlo como experiencia. Lo que se intenta contar en la película no es el hombre que quiere ganar y tener sexo con las dos hermanas, al final, ganó. No, no es eso. La historia es el despertar sexual de dos mujeres con una madre que en vez de respetar su proceso y su propio descubrir, les impone una manera de sentir. La mujer cuando empieza a tener autonomía y empieza a tener a disposición la pastilla anticonceptiva, puede elegir. En todo caso lo primario son las dos mujeres que están mirando cómo siente la otra. Justamente eso es como lo arcaico que encontramos en la tele y en el plano donde siempre lo queremos llevar: "Si me quedo con éste, gano". ¿A quién ganaste? ¿Qué ganaste? ¿Un premio? ¿Un sillón? ¿O ganaste un ser humano que te vas a enterar a los cinco minutos que no es un príncipe azul, sino un ser humano? A eso voy. Todo está llevado a los cuentos primarios de ganar o perder. No se gana ni se pierde nada.