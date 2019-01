—No. No me di cuenta de esto cuando apenas leí el guión. No me di cuenta hasta que ya estábamos en medio de los ensayos en los que me revelaron que había una conexión y yo no lo podía creer. Luego pretendí que sí lo había entendido, pero en realidad no había caído en la cuenta. Y luego había una pequeña pista en el guión que lo relacionaba con Unbreakable, pero no era claro. No tan claro como la escena en Split en la que David Dunner aparece en escena. Una gran escena, un gran momento.