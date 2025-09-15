Maypi Delgado recordó el difícil momento que atravesó durante su embarazo con su expareja ausente: “Fue muy duro”

Maypi Delgado recordó su embarazo

El silencio de una casa, la soledad atravesada por el ruido de pensamientos y la noticia inesperada: Maypi Delgado enfrentó sola el tránsito de su embarazo y la ausencia inicial de quien debía acompañarla. La exGran Hermano, hoy convertida en referente e influencer, abrió su corazón ante Nara Ferragut en el ciclo Nara que ver, permitiéndose relatar el laberinto emocional y cotidiano que debió recorrer al convertirse en madre.

“Es duro, bastante duro. Justo el embarazo fue muy duro, porque fue muy sola, acompañada con mi familia, pero muy sola desde el lado del papá, y con muchas peleas que no tenían que existir, porque la mujer en ese momento necesita como paz”, reveló en una frase que terminó retumbando en el aire. ¿Cuánto pesa la soledad cuando lo que llega es una hija? ¿Cuánto se espera del otro? ¿Cuánto soporta el cuerpo y el alma mientras afuera el mundo exige fortaleza?

La joven tomó una decisión cargada de sentido: dejó Buenos Aires atrás y volvió a su Mar del Plata natal. “Yo me vine para acá porque él tampoco quería cumplir el rol 100% de padre. Bueno, si no vas a querer cumplir ese rol, yo necesito contención, ayuda, que él no quería en ese momento”, explicó, al sentar las bases de un cambio: “Al principio pensaba ir y venir, pero finalmente me quedé. Me alejé de las luces y me entregué por completo al embarazo.”

Maypi Delgado y las imágenes compartidas al momento de confirmar su embarazo

El relato de la intimidad se vuelve crudo, y en las palabras de Maypi late la nobleza de quien no oculta dudas ni preguntas. “Apenas quedó embarazada, yo le dije a él: ‘Che, ¿qué hacemos?’. Más allá de que yo no estoy a favor del aborto, por lo menos no en mí, cada una que haga lo que quiera. Pero yo no quería abortar, pero sí se lo pregunté, porque también del otro lado hay otra persona que merece tener la decisión también”. Un diálogo, un cruce de destinos: él no quería abortar, pero tampoco quería responsabilizarse, contó la modelo en relación a su expareja Matías Ricciardelli. “Él me dijo: ‘No, el aborto no hay chances, pero yo no quiero estar presente. No quiero’. Y ahí nos separamos”.

El embarazo avanzó, y con él la distancia se hizo mayor. La pareja se desmoronó por completo. “Nunca hubo un pedido de que yo termine con ese embarazo, digamos. Después, una vez que nació el bebé todo se fue acomodando y él fue entrando más en ese rol y aceptándolo más. Llevó tiempo”, reconoció la modelo.

A fines de abril de 2023, nació India. El padre viajó desde Buenos Aires para acompañar ese instante crucial, una postal de reconciliación con la paternidad. Asistió al parto, le dio el apellido. “Vivimos el día más importante de nuestras vidas con Matías, al fin conocimos a India... Qué nervios, pero se dio muchísimo mejor de lo que me podía imaginar... Hasta se prendió en la teta en ese mismo momento que salió de mi panza”, contó ella en ese instante, transpirando la felicidad de ese primer encuentro, la certeza irrepetible de un nacimiento compartido.

Maypi suele utulizar las redes sociales para aclarar cómo continúan sus días

Pero la calma no tuvo largo aliento. El círculo de seguidores de Maypi se acostumbró a preguntarle una y otra vez por el padre. Fue entonces cuando ella decidió dar respuestas directas, sin disfraces: “Algunas personas me preguntan por el papá de India permanentemente. Yo no puedo hablar por él, no ve a India hace rato. Tampoco me permite a mí hacer algunas cosas con ella, como por ejemplo poder hacer un viaje con ella, ya que no cumple con los permisos cuando tiene que venir a firmar algo. No solo eso, sino que todos los meses para pasar la manutención de la hija me hace pedirle por favor hasta el último día”. La pena se coló en sus palabras. Y también la indignación.

“Es el típico caso de un hombre que juega con lo único que siente que tiene poder”, disparó ella. Enumeró episodios de maltrato psicológico, sostuvo que intentó por amor a India mantener un vínculo con el padre, “pero me cansé”. La exposición la dejó expuesta, vulnerable. Aun así no retrocedió y compartió: “Viví maltrato psicológico durante todo el embarazo. Me molestó durante 8 meses sin parar, de día y de noche, por todos los medios que pudo. Intenté con todas mis fuerzas tener un embarazo hermoso igual, porque lo deseaba así, pero él logró que llore durante 8 meses”.

Las respuestas a los cuestionamientos ajenos emergieron como un grito: “No pagó ni 10 pesos de nuestra mudanza ni la casa. Y del cumpleaños de India tampoco pagó ni una gaseosa... Él pasa para India el 50% de los gastos de ella ¡Y le hizo un regalo para el cumple de ella! Le regaló la cama de la habitación pero pidió que salga más barata y por eso yo tengo que publicarla para que me den descuento porque era muy cara”. La realidad económica y emocional descrita sin rodeos.

Maypi Delgado y el recuerdo de un duro momento transitado, que ya quedó en el olvido

Sin embargo, con el paso del tiempo, Maypi eligió no callar más. El dolor mutó en coraje, y la exposición de la herida se transformó en un mensaje para quienes atraviesan lo mismo. La historia, sin embargo, no se estancó en el conflicto. La vida privada se reescribe y en una charla reciente con Intrusos confesó: “Regularizamos la cuota alimentaria y teníamos un problema que no me firmaba papeles para que pueda viajar al exterior y yo estoy 100% con India, lo pudimos charlar y lo resolvimos".