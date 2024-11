Oriana Sabatini celebró el cumpleaños de Paulo Dybala con una serie de imágenes inéditas y divertidas

Una de las imágenes compartidas por Oriana Sabatini al retratar el año vivido con Paulo Dybala (IG orianasabatini)

“Te amo hasta el infinito”, escribió Oriana Sabatini en un mensaje lleno de emociones para celebrar el cumpleaños número 31 de su esposo, Paulo Dybala. Las palabras, publicadas en su cuenta de Instagram, no solo celebran la vida del futbolista argentino, sino también un año marcado por grandes momentos compartidos, risas, lágrimas y un amor que se consolida día a día.

El posteo de la influencer incluye una serie de imágenes y videos inéditos que recorren los hitos del último año, doce meses en los que la pareja vivió uno de los momentos más importantes de sus vidas: su boda. “Va a estar difícil superar la montaña rusa que fue este año”, confesó al dejar entrever que estos meses pasados fueron un torbellino de emociones, desafíos y celebraciones.

El emotivo posteo de Oriana Sabatini dedicado a Paulo Dybala (Foto: Instagram)

El 20 de julio de 2024 quedará grabado para siempre en sus memorias. Ese día, Oriana y Paulo sellaron su amor en una ceremonia íntima pero deslumbrante en el exclusivo salón Dok Haras, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Bajo la dirección de Claudia Villafañe, la boda fue un despliegue de elegancia y planificación impecable. Cada detalle, desde la decoración hasta los menús, reflejó los sueños de Oriana, quien creció imaginando este momento como un cuento de hadas.

Rodeados de familiares y amigos cercanos, los novios irradiaron felicidad. Oriana lució un vestido que combinó modernidad y romanticismo, mientras que Paulo, elegante y sereno, no apartó la mirada de su ahora esposa. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de tensiones familiares. La ausencia de Gabriela Sabatini, tía y madrina de Oriana, generó un profundo dolor en el padre de la novia, Ova Sabatini, quien enfrentó con tristeza el distanciamiento.

Una de las instantáneas compartidas por Oriana Sabatini con Paulo Dybala

A pesar de estas circunstancias, vivieron su día como un símbolo del amor que los une. Ese momento, capturado en fotografías y recuerdos, fue uno de los tantos que la cantante destacó en su mensaje de cumpleaños para el futbolista.

El escrito de Oriana no se limitó a las fechas importantes. Con una mezcla de humor y ternura, la artista recordó momentos cotidianos que dieron forma a su relación durante el último año. “Nos empilchamos y nos desmontamos mientras desciframos cómo sacarme un peinado sin dejarme pelada. Lloramos del estrés -o más bien yo lloraba y vos me decías que iba a estar todo bien-, viajamos, cocinamos pasta, nos reímos con amigos y familia”, escribió.

Paulo Dybala participó en uno de los capítulos del podcast de Oriana Sabatini. El futbolista habló de su deseo de ser padre, días antes del casamiento

Estas palabras pintan una relación que no se define por las luces del estrellato ni las cámaras, sino por una conexión genuina construida en los detalles de la vida diaria. La imagen de Paulo consolando a Oriana durante los momentos de estrés o riendo juntos en la intimidad de su hogar en Roma ofrece una perspectiva de una pareja que encuentra fortaleza en el apoyo mutuo.

Pero sin dudas uno de los momentos más graciosos y comentados fue el video al que refiere la frase “nos desmontamos mientras desciframos como sacarme un peinado sin dejarme pelada”, en el que se puede ver al futbolista intentando volver a su situación natural el peinado de la influencer. De hecho, ese es el punto en el que se centró Catherine Fulop al comentar la publicación, al expresar: “Me muero con el video de Paulo sacándote el recogido”, lo que provocó las reacciones de varios de sus seguidores.

El video compartido por Oriana Sabatini con Paulo Dybala

“Va a estar difícil superar la montaña rusa que fue este año”, continuó Oriana, antes de desearle a Paulo que todos sus sueños se hagan realidad en este nuevo ciclo. El mensaje culminó con una declaración contundente: “Feliz cumpleaños, mi amor. Te amo hasta el infinito”.

La respuesta del futbolista no se hizo esperar: “Te amo a más no poder”, selló en palabras, una declaración que no tardó en tener repercusiones varias entre los seguidores de la pareja, con respuestas como: “Cuidala mucho, por favor, todas tenemos fe en vos”, o “Que hermosa pareja, Feliz cumple”.

Paulo Dybala también tuvo tiempo de estudiar cocina

Desde que se mudaron a Italia, construyeron un hogar en Roma que refleja tanto sus raíces como sus pasiones compartidas. La actriz y cantante comparte regularmente con sus seguidores los momentos más íntimos de su vida cotidiana, que van desde incursiones en el arte hasta experimentos culinarios.

Hace apenas unos días, Oriana abrió las puertas de su casa en una serie de publicaciones que mostraban su faceta artística como pintora y su habilidad para preparar ravioles caseros. En sus historias de Instagram, exhibió un lado más relajado y hogareño que resalta su capacidad para encontrar belleza en lo simple. Paulo, por su parte, demostró ser un compañero que celebra y apoya cada una de las facetas de su esposa. Desde los escenarios hasta la cocina, la pareja proyecta una imagen de complicidad y equilibrio que no hace más que reforzarse con el tiempo.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala en unos días de descanso y relax

El mensaje de Oriana Sabatini no solo celebra un cumpleaños, sino que es un testimonio de la conexión profunda que comparte con el futbolista. En un año que marcó un antes y un después en sus vidas, la pareja demostró que el amor verdadero no se construye en los grandes gestos, sino en los pequeños momentos de complicidad y apoyo mutuo.

La frase final de Oriana, “Te amo hasta el infinito”, resume no solo sus sentimientos hacia Paulo, sino también la naturaleza de su relación: un amor sin límites, construido día a día en la montaña rusa de la vida.