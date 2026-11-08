Rocío Marengo recordó que fue una de las primeras en denunciar a Aníbal Lotocki: “Fue un asesino, como dije en su momento”

Rocío Marengo contó cuando denunció que Lotocki operaba en departamentos en Chile

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En Podemos Hablar (Telefé), Rocío Marengo recordó que fue una de las primeras en alertar públicamente sobre el médico Aníbal Lotocki mucho antes de que la Justicia lo condenara. “Fue un asesino, como yo le dije en su momento”, afirmó la conductora y actriz, quien recordó que su advertencia le valió cartas documento y mediaciones judiciales impulsadas por el propio cirujano.

Marengo denunció a Lotocki en Intrusos antes de que las víctimas salieran a la luz

Marengo contó que tomó conocimiento de la situación mientras trabajaba en un espectáculo de Carmen Barbieri en teatro de revista, donde varias compañeras comenzaban a operarse con Lotocki. Gracias a su experiencia laboral en Chile, sabía que el médico había operado allí en departamentos particulares y que las autoridades chilenas le habían prohibido el ingreso al país. “Yo trabajaba mucho en Chile y sabía que había ido a operar en departamentos porque le habían hecho denuncias”, recordó. Con esa información, se presentó en el programa Intrusos, conducido entonces por Jorge Rial, y lo denunció públicamente: “Che, miren que el que están promocionando todas mis compañeras de teatro en Chile operaba en departamentos y no puede entrar a Chile”.

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La respuesta del cirujano fue inmediata. “Me mandaron carta documento, fui a mediaciones”, recordó Marengo en diálogo con Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo. Sus compañeras de elenco, que habían recibido las operaciones por canje, la cuestionaron en ese momento. “Se pensaban que uno lo decía porque, no sé, o para buscar pelea”, describió. Y agregó: “La realidad es que uno tiene que ser muy consciente cuando está en los medios y promocionás”. Marengo también reveló que en ese entonces le decía “Locoti” al médico, en alusión a su comportamiento, y que eso encendía aún más los ánimos entre sus colegas.

La Corte Suprema confirmó ocho años de prisión para el médico

El tiempo le dio la razón. En octubre de 2026, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión para Lotocki por las lesiones graves causadas a cuatro mujeres: Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa del médico e incluyó diez años de inhabilitación para ejercer la medicina.

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Rocío Marengo y Aníbal Lotocki

La causa estableció que Lotocki les aplicó a las pacientes un producto de relleno con microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas y cantidades no recomendadas, lo que les provocó granulomas. Además, se determinó que ocultó intencionalmente información que estaba obligado a brindar antes de cada intervención.

El caso Silvina Luna marcó un punto de inflexión en la causa

Luna fue operada por Lotocki en 2011 y su deterioro progresivo de salud derivó en su muerte, aunque la condena firme no incluye ese hecho: se circunscribe a las lesiones graves. La primera condena al médico había sido de cuatro años, dictada en febrero de 2022. La Sala III de la Cámara Nacional de Casación la elevó a ocho al incorporar el delito de estafa, y en abril de 2025 la Sala II de Casación la confirmó. La decisión de la Corte Suprema cerró la última vía recursiva de la defensa.

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Marengo no esquivó el peso de lo ocurrido. “Falleció una amiga, hay chicas que la están pasando mal, sufren, no se pueden sentar del dolor”, dijo en el programa, con visible emoción. “Lamentablemente el tiempo me dio la razón, porque no me hubiese gustado tener razón”, cerró.

Lotocki afronta un segundo juicio por la muerte de un paciente

La condena firme se conoció mientras Lotocki enfrenta otro proceso ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 17, donde es juzgado por el homicidio de Christian Zárate, un paciente de 50 años que murió luego de una cirugía estética realizada en el Centro Médico Conde (CEMECO) en abril de 2021. Según la investigación, el médico se ausentó del quirófano durante unos 40 minutos en medio de la intervención. Al día siguiente, Zárate sufrió un paro cardíaco y murió.

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