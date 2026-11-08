El presidente de Paraguay Pedro Alliana prometió seguir fortaleciendo la alianza estratégica con EEUU

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana (EFE/Juan Pablo Pino)

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El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, afirmó este sábado que buscará “seguir fortaleciendo” la alianza estratégica con Estados Unidos, después de que la embajada estadounidense en Asunción expresara su voluntad de trabajar con su nueva administración.

“Agradezco al Gobierno de los Estados Unidos por su solidaridad con el Paraguay en momentos de grandes desafíos para nuestra nación”, escribió Alliana en la red social X y agregó: “Reafirmo los sólidos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países y mi firme compromiso de seguir fortaleciendo esta alianza estratégica”.

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La Embajada de Estados Unidos había definido a Paraguay como “un socio regional estratégico, amigo y aliado” y manifestó que espera trabajar con el Gobierno de Alliana para avanzar en “los intereses de ambas naciones y pueblos”.

Alliana asumió la Presidencia el viernes, luego de que el Senado destituyera a Santiago Peña en un juicio político por “mal desempeño de funciones”, vinculado al caso de Ueno Bank. El cierre de la entidad afectó a miles de clientes y dejó congelados fondos de ahorristas, jubilados del Instituto de Previsión Social y organismos estatales.

El proceso de sucesión llevó a Alliana, hasta entonces vicepresidente, a completar el período constitucional hasta el 15 de agosto de 2028. Antonio Barrios, senador electo en 2023, juró como vicepresidente.

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Peña quedó el sábado bajo prisión preventiva tras una imputación fiscal por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. La Cancillería paraguaya sostuvo, en un comunicado, que el Gobierno salió “fortalecido de esta crisis puntual” y que la respuesta institucional demuestra que en el país “rige el Estado de Derecho”.

La Embajada de Estados Unidos en Asunción solicitó mantener la paz y respetar las instituciones democráticas de Paraguay (REUTERS/César Olmedo)

La Embajada de Estados Unidos en Asunción pidió días atrás mantener la paz y respetar las instituciones democráticas de Paraguay durante el inicio del juicio político contra el entonces presidente Peña.

La sede diplomática expresó su solidaridad con “el pueblo paraguayo” a través de un comunicado y de un mensaje en X. A su vez, recordó que Washington considera a Paraguay un “amigo y aliado histórico”. “Alentamos, como amigo y aliado del Paraguay, a que las autoridades y el pueblo paraguayo mantengan la paz y respeten sus instituciones democráticas”, señaló la representación estadounidense.

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El texto no incluyó el anuncio de medidas adicionales y se limitó a un llamamiento público a la calma, la “cordura social” y la “sujeción constitucional”.

El pronunciamiento ocurrió luego de que el Congreso rechazara la renuncia de Peña, quien buscaba acceder a la condición de senador vitalicio, una figura honorífica reservada para expresidentes que le habría permitido conservar el aforamiento.

El juicio político se abrió en un contexto de crisis financiera tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay. La entidad atravesaba un proceso de resolución luego de que su índice de solvencia cayera por debajo del mínimo exigido.

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Pedro Alliana designó a Ariel Martínez como ministro del Interior

El jefe de Estado designó el sábado al abogado Ariel Martínez como titular de la cartera de Interior y le encargó trabajar para garantizar la seguridad en el país. “Designé al abogado Ariel Martínez como nuevo ministro del Interior, un profesional con experiencia que ya estuvo al frente de esta cartera de Estado”, señaló Alliana en una publicación en Instagram.

Pedro Alliana designó a Ariel Martínez como ministro del Interior de Paraguay

El mandatario añadió que pidió a Martínez “trabajar con firmeza para garantizar la seguridad y llevar tranquilidad a todas las familias paraguayas”. “Nuestro país necesita paz, orden y seguridad”, completó el jefe de Estado, quien asumió la Presidencia el viernes tras la destitución de Santiago Peña.

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Martínez ya ocupó la cartera de Interior entre enero y agosto de 2018, durante el Gobierno de Horacio Cartes. Su nombramiento quedó formalizado en el primer decreto de Alliana como presidente.

El presidente inició su primera jornada de trabajo con una reunión con el ministro de Salud, Isaías Fretes, en la que abordaron la compra y el abastecimiento de medicamentos para los hospitales públicos. “La salud será una de las grandes prioridades de nuestro Gobierno”, afirmó el presidente.

“Inicié mi jornada recibiendo al ministro de Salud, Dr. Isaías Fretes, con quien conversamos sobre las necesidades más urgentes de la salud pública, especialmente la compra y el abastecimiento de medicamentos en nuestros hospitales”, sostuvo Alliana y concluyó: “¡Vamos a trabajar para que a nuestros compatriotas no les falten los medicamentos ni la atención médica que necesitan!”.

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(Con información de EFE)