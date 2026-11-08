Yanina Latorre anticipó una fuerte novedad en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Están evaluando"

Registro en video del momento en que Wanda Nara abandona la sede de la Fiscalía de Género de Tigre tras prestar declaración ante la justicia. Las imágenes captadas en horario nocturno muestran el movimiento de vehículos y la salida del lugar en el marco de la investigación en curso.

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En la última hora de este sábado 7 de noviembre, Yanina Latorre fue publicando en sus historias de Instagram las novedades judiciales luego del violento episodio que enfrentó a Wanda Nara y Mauro Icardi en el barrio privado La Isla, en Nordelta: la conductora de SQP señaló que la menor, Francesca, quería recuperar su mochila y su teléfono, que Icardi se negó a entregárselos a la policía, que Nara pasó más de cuatro horas en la comisaría tras radicar la denuncia formal y que solicitó una cámara Gesell para que su hija declare. Al cierre de la noche, la conductora del programa de América TV reveló una fuerte noticia: que la fiscalía evaluaba pedir la detención del futbolista. Latorre indicó que recibió información directamente desde el juzgado y fue actualizando sus historias a medida que llegaban novedades. Para cerrar sus posteos, enfatizó: “Me dicen de adentro, que todo indicaría que lo detienen”.

Mientras tanto, poco antes de la medianoche, Nara fue vista saliendo de la Fiscalía de Género de Tigre en una camioneta junto a su pareja, Martín Migueles, en imágenes registradas por las cámaras de Tigre News.

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La fuerte novedad que contó Yanina Latorre a través de sus historias: "Están evaluando pedir la detención de Icardi"

El episodio que desencadenó la crisis judicial ocurrió el viernes en Nordelta. Según el acta policial difundida por SQP, personal del Comando de Patrullas de Tigre llegó al domicilio del futbolista alrededor de las 17 horas tras una alerta al 911 por una posible situación de violencia infantil. Nara había interrumpido las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) después de recibir mensajes de su hija de 11 años a través de iCloud, en los que la niña le avisaba que su padre la había golpeado y que llevaba horas encerrada en su habitación sin haber almorzado.

Según el documento que obra en poder de la conductora, al llegar la policía al domicilio, Icardi se negó inicialmente a permitir el ingreso. Minutos después, la menor salió de la vivienda sin calzado y en medias, llorando, y se acercó a su madre. Ante los efectivos presentes, la niña declaró: “Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó, me dijo que me va a ir a buscar a casa con un móvil y que cuando lleguemos me va a cagar a palos”. También manifestó dolor de cabeza y en la rodilla izquierda. Una médica del Sistema de Emergencias de Tigre (SET) que acudió al lugar no detectó lesiones de gravedad, aunque recomendó una radiografía por un traumatismo leve en la rodilla. Nara informó entonces que su hija tiene una cirugía de meniscos programada para el mes siguiente.

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En sus historias de Instagram, Yanina Latorre contó lo sucedido con los objetos que la hija de Wanda Nara le reclama a su padre

Latorre precisó en sus historias que el conflicto habría comenzado antes, cuando Icardi retiró a las niñas del colegio en medio de un examen, luego de que Francesca se negara a acompañarlo. “Estaban en el colegio y las tenía que retirar el padre. Parece que llegó antes, a las 10, y Francesca no quería ir. Él se enojó”, escribió la conductora. La licenciada Mattera, del Ministerio Público Tutelar, había solicitado la restitución de las menores, pero el pedido no fue atendido. Por su parte, Icardi sostuvo ante las autoridades que el conflicto se originó cuando no autorizó a la niña a ir a una reunión con amigos, y negó haber cometido las agresiones denunciadas.

Latorre también reveló que la policía se presentó en el domicilio con una orden del fiscal para retirar la mochila y el teléfono de Francesca, pero que el futbolista se negó a entregarlos. El propio documento judicial, en su punto VIII, instruyó al fiscal para que intervenga respecto a la restitución de esos bienes.

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La cautelar le impide a Icardi acercarse a menos de 100 metros de la niña

La resolución, firmada por el juez Orlando Abel Díaz y a la que accedió Infobae, establece que el futbolista no podrá aproximarse a menos de 100 metros de Francesca, ni a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier otro lugar donde la menor se encuentre. La medida rige por 45 días corridos desde la notificación formal y prohíbe además todo contacto, ya sea en persona, por teléfono, mensajes, redes sociales o a través de terceros. El fallo advierte que un eventual incumplimiento podría derivar en una imputación por desobediencia.

Yanina Latorre se metió de lleno en el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi en la medianoche del sábado 7

La causa quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Tigre, preliminarmente caratulada como presuntas lesiones leves. La resolución también ordenó que el área municipal de violencia por razones de género de Tigre brinde acompañamiento a la menor, e incorporó a la Asesoría de Menores para la protección de sus derechos. Asimismo, se dispuso el sorteo de un Juzgado de Familia para intervenir en las cuestiones de guarda, custodia, alimentos y régimen de comunicación.

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Este no es el primer operativo policial entre la ex pareja

El enfrentamiento de Nordelta no es el primer episodio de esta naturaleza entre Nara e Icardi. El año pasado, una situación similar se produjo en el Chateau Libertador, donde reside la conductora junto a sus hijos: el futbolista intentó retirar a Francesca e Isabella tras una resolución judicial, la situación se descontroló y terminó con la intervención de la Policía de la Ciudad y el SAME, con gritos, llantos y forcejeos. En aquella oportunidad, las niñas subieron al departamento y no volvieron a bajar; Icardi ingresó al edificio sin autorización, lo que desató un nuevo cruce con Nara.