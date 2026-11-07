Las mejores fotos de la 35° Marcha del Orgullo: música, feria y testeos gratuitos de VIH

Con el cierre musical de María Becerra y La Joaqui, la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ reúne a colectivos de distintas provincias que exigen la aprobación del proyecto de ley Reconocer es Reparar, una Ley Integral Trans y justicia ante la violencia transodiante

Marcha del orgullo LGBTI+
La 35° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ comenzó a las 10 de este sábado en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”
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Marcha del orgullo LGBTI+ 2026
Las consignas de lucha y los espectáculos musicales comienzaron a partir de las 11 en ambos escenarios
Marcha del orgullo LGBTI+ 2026
Un grupo de los asistentes preparó mensajes con consignas para repartir durante la marcha
Marcha del orgullo LGBTI+ 2026
El camión de AHF Argentina incorpora dos DJs en vivo como parte de la estrategia de prevención
Marcha del orgullo LGBTI+ 2026
RS Fotos
Marcha del orgullo LGBTI+ 2026
La marcha se realiza luego del ataque contra las mujeres trans en los Bosques de Palermo
Marcha del orgullo LGBTI+
La Feria del Libro LGBTIQ+ reúne espacios de organizaciones civiles como parte de la propuesta cultural de la jornada
Marcha del orgullo LGBTI+
La prevención de infecciones de transmisión sexual ocupa un lugar central en la agenda sanitaria de la marcha
Marcha del orgullo LGBTI+
El escenario principal Carlos Jáuregui, frente al Congreso Nacional, reúne a Six Sex, Martín Cirio, K4OS, DJ Fabián Jara y Blujaus
Marcha del orgullo LGBTI+
La exigencia de justicia y visibilización ante la violencia transodiante forma parte de los reclamos centrales de la marcha
Marcha del orgullo LGBTI+
El proyecto “Reconocer es Reparar” propone una pensión y asistencia para travestis y personas trans adultas mayores
Marcha del orgullo LGBTI+
La mega feria de emprendimientos, organizaciones sociales y proyectos independientes se extiende durante toda la jornada sobre la calle Cerrito y en la Plaza de los Dos Congresos
Marcha del orgullo LGBTI+
Los corredores del Metrobus 9 de Julio y del Metrobus del Bajo también se cuentan entre las alternativas de acceso a la movilización
Marcha del orgullo LGBTI+
Entre los reclamos de la jornada figuran la aprobación del proyecto de ley “Reconocer es Reparar”, una Ley Integral Trans y una nueva normativa antidiscriminatoria
Marcha del orgullo LGBTI+
La jornada incluye mensajes contra la discriminación y el estigma que afectan a las personas que viven con VIH
Marcha del orgullo LGBTI+
Las consignas de lucha y los espectáculos musicales comenzaron a las 11 en ambos escenarios
Marcha del orgullo LGBTI+
Un camión de AHF Argentina, bajo la consigna “Ahora más que nunca”, difunde mensajes de prevención sobre infecciones de transmisión sexual
Marcha del orgullo LGBTI+
El desfile y desplazamiento central de las columnas comenzó a las 16, con destino a la Plaza de los Dos Congresos
Marcha del orgullo LGBTI+
La 35° edición de la marcha se desarrolla bajo un contexto de reclamos legislativos y espectáculos musicales simultáneos
Marcha del orgullo LGBTI+
Alrededor de las 18, se leerá un documento en rechazo a las políticas de ajuste y exclusión del gobierno
Marcha del orgullo LGBTI+
La convocatoria reúne a colectivos de distintas provincias, con reclamos por una reparación histórica para travestis y personas trans mayores

Crédito: RS Fotos

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