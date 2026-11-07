Las mejores fotos de la 35° Marcha del Orgullo: música, feria y testeos gratuitos de VIH

La 35° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ comenzó a las 10 de este sábado en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia” 07 Nov, 2026 02:07 p. m. Actualizado: 07 Nov, 2026 03:50 p. m. EST Las consignas de lucha y los espectáculos musicales comienzaron a partir de las 11 en ambos escenarios Un grupo de los asistentes preparó mensajes con consignas para repartir durante la marcha El camión de AHF Argentina incorpora dos DJs en vivo como parte de la estrategia de prevención RS Fotos La marcha se realiza luego del ataque contra las mujeres trans en los Bosques de Palermo La Feria del Libro LGBTIQ+ reúne espacios de organizaciones civiles como parte de la propuesta cultural de la jornada La prevención de infecciones de transmisión sexual ocupa un lugar central en la agenda sanitaria de la marcha El escenario principal Carlos Jáuregui, frente al Congreso Nacional, reúne a Six Sex, Martín Cirio, K4OS, DJ Fabián Jara y Blujaus La exigencia de justicia y visibilización ante la violencia transodiante forma parte de los reclamos centrales de la marcha El proyecto “Reconocer es Reparar” propone una pensión y asistencia para travestis y personas trans adultas mayores La mega feria de emprendimientos, organizaciones sociales y proyectos independientes se extiende durante toda la jornada sobre la calle Cerrito y en la Plaza de los Dos Congresos Los corredores del Metrobus 9 de Julio y del Metrobus del Bajo también se cuentan entre las alternativas de acceso a la movilización Entre los reclamos de la jornada figuran la aprobación del proyecto de ley “Reconocer es Reparar”, una Ley Integral Trans y una nueva normativa antidiscriminatoria La jornada incluye mensajes contra la discriminación y el estigma que afectan a las personas que viven con VIH Las consignas de lucha y los espectáculos musicales comenzaron a las 11 en ambos escenarios Un camión de AHF Argentina, bajo la consigna “Ahora más que nunca”, difunde mensajes de prevención sobre infecciones de transmisión sexual El desfile y desplazamiento central de las columnas comenzó a las 16, con destino a la Plaza de los Dos Congresos La 35° edición de la marcha se desarrolla bajo un contexto de reclamos legislativos y espectáculos musicales simultáneos Alrededor de las 18, se leerá un documento en rechazo a las políticas de ajuste y exclusión del gobierno La convocatoria reúne a colectivos de distintas provincias, con reclamos por una reparación histórica para travestis y personas trans mayores Crédito: RS Fotos