Costa Rica

“La mejor política para superar la pobreza es un empleo de calidad”: Laura Fernández invita a empresarios iberoamericanos a invertir en Costa Rica

Durante el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, celebrado en Madrid, la mandataria destacó el crecimiento de la industria de dispositivos médicos, la estabilidad económica y un modelo de capacitación financiado por el Gobierno para atender las necesidades de las empresas.

El secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand; la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en la XXX Cumbre Iberoamericana (EFE/ Víctor Lerena)
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, participó en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, donde promovió al país como destino para nuevas inversiones. (EFE/ Víctor Lerena)
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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, aprovechó su participación en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, celebrado en Madrid, España, para invitar a inversionistas internacionales a establecer y ampliar operaciones en el país, al defender un modelo económico basado en la generación de empleo, la protección ambiental y la colaboración entre el Gobierno y el sector privado.

Ante mandatarios y empresarios de diferentes países, Fernández aseguró que una de las principales herramientas para reducir la pobreza es promover oportunidades laborales que permitan mejorar las condiciones económicas de la población.

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“La mejor política pública para superar la pobreza y la exclusión es un empleo de calidad”, manifestó la mandataria durante su intervención.

Fernández sostuvo que el crecimiento económico debe estar acompañado de políticas sociales y ambientales, y destacó que Costa Rica ha buscado combinar la apertura comercial con la protección de sus recursos naturales.

Entre los datos presentados, señaló que el 98% de la energía consumida en el país proviene de fuentes renovables y que aproximadamente el 25% del territorio nacional cuenta con alguna categoría de protección ambiental.

También indicó que Costa Rica ha recuperado su cobertura forestal hasta alcanzar aproximadamente el 60% del territorio, una característica que utilizó para explicar cómo el país busca equilibrar las actividades productivas con la conservación de la naturaleza.

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Dispositivos médicos y tecnología, entre las principales fortalezas

Durante el encuentro, Fernández destacó la transformación de las exportaciones costarricenses, que históricamente estuvieron vinculadas con productos agrícolas como el café, el banano y la piña.

Según las cifras expuestas por la presidenta, actualmente el 47% de las exportaciones del país corresponde a la industria de dispositivos médicos, un sector especializado que requiere tecnología, personal capacitado y procesos de manufactura avanzados.

La mandataria atribuyó parte de ese desarrollo a la inversión en talento humano, la apertura comercial y la seguridad jurídica ofrecida a las empresas.

También destacó los esfuerzos en inteligencia artificial y el manejo de las finanzas públicas, al presentar a Costa Rica como una economía que busca mantener condiciones favorables para la inversión.

“Yo aprovecho este maravilloso foro para invitarles a conocer más de Costa Rica, a que inviertan y reinviertan”, expresó Fernández ante los representantes empresariales.

La mandataria destacó que, según las cifras que presentó, el 47% de las exportaciones costarricenses corresponde a la industria de dispositivos médicos. Crédito: ForJ Medical CR
La mandataria destacó que, según las cifras que presentó, el 47% de las exportaciones costarricenses corresponde a la industria de dispositivos médicos. Crédito: ForJ Medical CR

Gobierno ofrece capacitaciones según las necesidades de las empresas

Uno de los anuncios más relevantes de su intervención estuvo relacionado con la preparación de trabajadores para atender las demandas de las compañías nacionales e internacionales.

Fernández explicó que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) y el Gobierno mantienen una estrategia de coordinación con empresas para identificar los conocimientos y certificaciones que necesitan sus trabajadores.

Según detalló, las compañías pueden comunicar sus requerimientos específicos de formación, mientras que las instituciones públicas organizan programas de capacitación ajustados a esas necesidades.

“El empresario nos indica cuáles son las reskills que necesita, cuáles son las actualizaciones profesionales que requieren, las certificaciones, el Gobierno lo financia y lo ejecuta”, afirmó.

La presidenta presentó este mecanismo como una alternativa para mejorar la competitividad nacional y facilitar la llegada de nuevas inversiones, aunque no especificó montos presupuestarios ni cuántas personas se han beneficiado.

Fernández explicó que el INA, Procomer y el Gobierno trabajan con empresas para desarrollar programas de capacitación ajustados a las necesidades del mercado laboral. (Foto referencia, cortesía Instituto Nacional de Aprendizaje "INA".)
Fernández explicó que el INA, Procomer y el Gobierno trabajan con empresas para desarrollar programas de capacitación ajustados a las necesidades del mercado laboral. (Foto referencia, cortesía Instituto Nacional de Aprendizaje "INA".)

Fernández pide eliminar obstáculos para invertir

En la parte final de su intervención, la mandataria insistió en que las instituciones públicas deben facilitar el desarrollo empresarial y reducir los procedimientos que dificultan la inversión.

Al Gobierno le corresponde ponerle fácil el camino a quien quiere emprender, a quien quiere producir riqueza, a quien quiere generar empleo”, señaló.

Fernández también destacó la presencia de Maritza Hernández, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), como parte de la delegación costarricense.

La mandataria defendió la colaboración público-privada y propuso compartir las experiencias de capacitación laboral con otros países iberoamericanos.

Su participación concluyó con un llamado a fortalecer la confianza entre gobiernos y empresas, bajo la premisa de que la inversión privada y el desarrollo social deben avanzar conjuntamente para generar oportunidades laborales sostenibles.

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