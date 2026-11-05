Honduras

Asfura no descarta más cambios en su gabinete y advierte a ministros que deben acelerar resultados

El mandatario hondureño aseguró que su Gobierno analiza en qué instituciones podrían realizarse ajustes para mejorar la gestión pública. Educación, infraestructura, turismo y conectividad figuran entre las áreas que requieren mayor impulso.

El presidente Nasry Asfura confirmó que su Gobierno analiza posibles cambios en el gabinete, aunque no identificó a los ministros que podrían dejar sus cargos ni las instituciones que experimentarían modificaciones. (Foto: Cortesía)
El presidente Nasry Asfura confirmó que su Gobierno analiza posibles cambios en el gabinete, aunque no identificó a los ministros que podrían dejar sus cargos ni las instituciones que experimentarían modificaciones. (Foto: Cortesía)
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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, no descartó realizar nuevos cambios en su gabinete de Gobierno y confirmó que su administración evalúa posibles modificaciones en diferentes dependencias estatales para mejorar el desempeño de las instituciones y acelerar los resultados de su gestión.

Consultado durante su visita oficial a España sobre la posibilidad de nuevas salidas o movimientos entre sus ministros, el mandatario respondió que “posiblemente”, al explicar que actualmente analiza en qué áreas y en qué momento podrían ejecutarse los ajustes.

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“Estamos analizando, viendo a ver a dónde, a cuándo podemos mejorar, porque de lo que se trata es mejorar cada día para darle mayores resultados a cada hondureño”, manifestó el gobernante.

Aunque no identificó a los funcionarios que podrían ser separados de sus cargos ni las instituciones que estarían sujetas a modificaciones, sus declaraciones mantienen abierta la posibilidad de una nueva reestructuración del equipo que dirige la administración pública.

El mandatario también reconoció que mantiene una exigencia constante hacia los integrantes de su gabinete para que aceleren la ejecución de proyectos y programas, al considerar que el tiempo para cumplir los compromisos gubernamentales avanza rápidamente.

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El presidente Nasry Asfura confirmó que su Gobierno analiza posibles cambios en el gabinete, aunque no identificó a los ministros que podrían dejar sus cargos ni las instituciones que experimentarían modificaciones. (Foto: Casa Presidencial Honduras)
El presidente Nasry Asfura confirmó que su Gobierno analiza posibles cambios en el gabinete, aunque no identificó a los ministros que podrían dejar sus cargos ni las instituciones que experimentarían modificaciones. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Durante su intervención, explicó que suele recordarles a sus ministros cuánto tiempo les queda para desarrollar las acciones correspondientes a sus respectivas dependencias.

“A mis ministros les paso recordando el tiempo”, expresó Asfura, al señalar que les hace presente los meses y días disponibles para avanzar en las metas establecidas por su administración.

El presidente considera que las instituciones deben trabajar con mayor rapidez para responder a las necesidades de la población y demostrar resultados concretos en las diferentes áreas del Gobierno.

En ese sentido, mencionó que sectores como educación, infraestructura, turismo y conectividad enfrentan desafíos importantes que requieren acelerar la ejecución de iniciativas y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones responsables.

Asfura insistió en que los cambios dentro de su equipo, de concretarse, estarían orientados a mejorar el funcionamiento gubernamental y garantizar que las dependencias cumplan con sus responsabilidades.

Las declaraciones del mandatario se producen después de que su administración realizara movimientos en el equipo de Gobierno, entre ellos el nombramiento del nuevo ministro de Educación.

Asfura afirmó que mantiene una comunicación constante con sus ministros para recordarles el tiempo disponible para cumplir los compromisos de la administración pública. (Foto: Casa Presidencial)
Asfura afirmó que mantiene una comunicación constante con sus ministros para recordarles el tiempo disponible para cumplir los compromisos de la administración pública. (Foto: Casa Presidencial)

Este cambio se suma a los ajustes que ha experimentado el gabinete desde el inicio de la gestión de Asfura, en medio de las expectativas sobre el desempeño de los funcionarios y el cumplimiento de las promesas gubernamentales.

La Secretaría de Educación es una de las dependencias que enfrenta importantes retos, tanto por las condiciones del sistema educativo como por la necesidad de impulsar mejoras en infraestructura escolar, cobertura y calidad de la enseñanza.

Sin embargo, el gobernante no adelantó si los próximos cambios podrían concentrarse en determinadas secretarías o si contemplan otras instituciones de la administración pública.

Tampoco estableció una fecha para anunciar nuevas modificaciones, por lo que la revisión del desempeño de sus funcionarios continúa bajo evaluación.

El llamado de Asfura a acelerar el trabajo de sus ministros ocurre mientras su administración busca avanzar en proyectos de infraestructura, mejorar los servicios públicos y generar condiciones para atraer inversiones y fortalecer la economía hondureña.

Las áreas mencionadas por el presidente tienen incidencia directa en las oportunidades de desarrollo del país. En educación, los desafíos incluyen mejorar las condiciones de los centros escolares; mientras que en infraestructura y conectividad se requiere impulsar obras que faciliten la movilidad y las actividades productivas.

Por su parte, el turismo representa otro de los sectores en los que el Gobierno busca generar oportunidades económicas, atraer visitantes y promover el potencial de Honduras como destino internacional.

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