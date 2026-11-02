El niño guatemalteco que escapó de balaceras y venció a 800 rivales para obtener pruebas en el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid

Jeferson Juan Sohom Coj viajó a España a los ocho años para realizar pruebas formativas en Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con apenas ocho años, Jeferson Juan Sohom Coj, un niño originario de Nahualá, en el departamento de Sololá, en Guatemala, viajó a España para realizar pruebas formativas en Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

La oportunidad surgió tras superar filtros deportivos ante cientos de aspirantes en su país, lo que derivó en la obtención de una beca deportiva de 10 días en el continente europeo.

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La travesía del menor representa un hecho sin precedentes para su comunidad natal, el cantón Patzité.

Su madre, Claudia Mabel Coj, y su padre, Nelson Sohom, acompañaron el proceso que culminó con el viaje al exterior. La familia remarcó su satisfacción frente al reto de presentarse ante evaluadores de divisiones menores.

Un niño identificado como Jeferson Juan Sohom Coj junto a su madre Claudia Mabel Coj y su padre Nelson Sohom, cuentan que el menor de 8 años viajará a España para hacerse pruebas con tres clubes de fútbol. (Video: Rigo Tahay Hih/Supercable Nahualá)

Un proceso formativo que superó a 800 aspirantes

El origen del recorrido de Jeferson trascendió a través de una entrevista realizada a los padres del menor por Rigo Tahay Hih y publicada posteriormente en Supercable Nahualá.

Tahay Hih, cronista deportivo y árbitro, detalló a Infobae que el pequeño inició su preparación en una academia de fútbol ubicada en Santa Lucía Utatlán, un municipio del departamento de Sololá, en Guatemala.

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Poco después, el desempeño del niño cautivó a los entrenadores quienes motivaron su traslado a un centro de entrenamiento en Quetzaltenango, donde los entrenadores detectaron condiciones técnicas destacadas para su corta edad.

Más adelante, visores argentinos evaluaron al menor en territorio guatemalteco. Esa etapa abrió el paso a una serie de pruebas frente a diversos observadores técnicos.

Jeferson Juan Sohom Coj tiene ocho años y viajó a España para realizar pruebas formativas en Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. (Video: Rigo Tahay Hih/Supercable Nahualá).

En la evaluación final, en la que participaron 800 niños, “fue el único que se ganó la beca de diez días para ir a España”, relató Tahay.

La estancia contempla sesiones de entrenamiento, visorías y actividades formativas en las instalaciones de los tres clubes españoles.

El conflicto territorial en Sololá obligó a la familia a huir de balaceras

El avance deportivo contrasta con el clima de violencia que rodeó los primeros años de vida del menor.

El cantón Patzité se sitúa en el límite directo de la histórica disputa territorial entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán —área vinculada a las pugnas territoriales de Ixtahuacán en Sololá—, un diferendo que acumula más de un siglo por el dominio de tierras comunales y fuentes de agua.

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Los constantes tiroteos en la zona limítrofe obligaron a la familia a refugiarse con frecuencia en la vivienda de los abuelos. (Redes Sociales)

Esta pugna recurrente ha provocado decenas de víctimas mortales, ataques armados y reiterados decretos de estados de prevención por parte de las autoridades nacionales.

La vivienda familiar del niño Jeferson Juan Sohom Coj está ubicada al final del límite territorial, lo que la convierte en el punto más vulnerable de la zona de disputa.

“Esta familia es una de las que más ha sufrido porque su casa colinda con una de las aldeas que más conflictos ha tenido con nuestro municipio”, reveló Tahay a Infobae.

En diciembre de 2025, por lo menos, 12 personas fallecieron en un enfrentamiento armado ocasionado por una histórica disputa territorial entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, Guatemala. (Prensa Libre)

Ante las balaceras frecuentes entre comunidades, los padres y el menor debían correr para refugiarse en la vivienda de sus abuelos, situada más lejos de los intercambios de disparos.

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Aunque en los últimos meses descendió la intensidad de los ataques, los habitantes sostienen que la seguridad no está garantizada.

Una experiencia enfocada en academias juveniles

La estadía de 10 días en territorio europeo persigue fines estrictamente formativos. El cronograma no prevé la integración directa a las plantillas profesionales, sino la participación en los sistemas de formación infantil.

Entidades como el Barcelona, mediante su academia La Masia, junto con el Real Madrid y el Atlético de Madrid, gestionan programas de captación temprana diseñados para evaluar las destrezas de talentos emergentes de diversos países.