Viajar en autobús por Centroamérica gana atractivo entre turistas que buscan ahorrar y conocer más destinos

Viajar en autobús por Centroamérica puede representar una alternativa de ahorro para los turistas que desean conocer varios destinos durante sus vacaciones. Cortesía: Tica Bus

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Viajar por carretera se está posicionando como una alternativa para los turistas que desean recorrer varios destinos de Centroamérica sin elevar demasiado su presupuesto, especialmente cuando se consideran los gastos adicionales de equipaje, transporte hacia aeropuertos y desplazamientos entre ciudades.

Según informó la empresa Tica Bus, en octubre de 2026, el interés por los recorridos terrestres responde no solamente al precio de los boletos, sino también a la posibilidad de aprovechar el dinero disponible para prolongar las vacaciones, visitar más lugares o realizar actividades turísticas adicionales.

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La compañía, que cuenta con 61 años de trayectoria en la región, señala que viajar en autobús puede resultar más económico cuando se analiza el costo total del desplazamiento.

Uno de los principales atractivos de esta modalidad es la posibilidad de conectar Costa Rica, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala, además de llegar hasta Tapachula, México, mediante una red de rutas internacionales.

Equipaje y traslados pueden marcar diferencias en el presupuesto

Uno de los factores que deben considerar los turistas al organizar sus vacaciones son los gastos adicionales que pueden surgir durante el viaje.

De acuerdo con Tica Bus, cada pasajero puede transportar dos maletas de hasta 15 kilogramos cada una, como parte de las condiciones de su servicio.

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En caso de llevar equipaje adicional, la empresa establece un cobro de USD 50 por maleta, con un peso máximo de 15 kilogramos y sujeto a la disponibilidad de espacio.

Otro aspecto destacado es la ubicación de las terminales terrestres, que suelen encontrarse en zonas accesibles de las ciudades, lo que puede reducir la necesidad de contratar traslados adicionales.

Asimismo, el servicio permite abordar sin tener que presentarse con varias horas de anticipación, a diferencia de lo que ocurre habitualmente en los aeropuertos.

Josef Valdez, gerente comercial para Centroamérica de Tica Bus, explicó que el ahorro debe evaluarse considerando todos los gastos del recorrido.

“El viaje por tierra tiene una ventaja que no siempre se ve en el precio del boleto: el costo final. Cuando el viajero suma todo, descubre que con el mismo presupuesto puede llegar a más destinos”, señaló.

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El representante añadió que el recorrido también puede convertirse en parte de la experiencia turística, gracias a la posibilidad de observar paisajes y comunidades durante el desplazamiento.

El transporte terrestre permite combinar diferentes ciudades y países en un mismo itinerario, una opción para turistas que buscan aprovechar su presupuesto. Cortesía: Tica Bus

Cinco situaciones en las que viajar por carretera puede resultar conveniente

La compañía identificó diferentes circunstancias en las que el transporte terrestre representa una alternativa para organizar vacaciones dentro de Centroamérica.

Entre ellas destacan:

Viajes familiares o grupales : el ahorro en determinados gastos puede multiplicarse según la cantidad de pasajeros.

Recorridos por varios países: permite combinar ciudades y destinos dentro de un mismo itinerario.

Trayectos entre ciudades cercanas: puede facilitar desplazamientos sin necesidad de utilizar transporte aéreo.

Temporadas de alta demanda: ofrece una alternativa para planificar gastos y comparar opciones de transporte.

Viajeros con mayor equipaje: la franquicia incluida puede resultar conveniente para quienes llevan varias pertenencias.

Estas ventajas dependen de factores como la duración del trayecto, las tarifas disponibles y las necesidades de cada viajero, por lo que es importante comparar las condiciones antes de reservar.

Los viajeros deben revisar los requisitos migratorios y comprar sus boletos con anticipación, especialmente cuando planean recorrer varios países de Centroamérica. Cortesía: Tica Bus

Recomiendan revisar requisitos migratorios antes de viajar

Para quienes planean recorrer varios países, Tica Bus recomienda comprar los boletos con anticipación, especialmente cuando se necesita asegurar un horario o asiento específico.

También aconseja verificar la documentación migratoria y los requisitos de ingreso de cada destino, debido a que las condiciones pueden variar según la nacionalidad del pasajero.

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La empresa considera importante seleccionar la clase de servicio de acuerdo con la duración del recorrido y organizar previamente las paradas.

Una planificación adecuada puede permitir que parte del presupuesto destinado al transporte se utilice en una noche adicional de hospedaje, actividades recreativas o visitas a nuevos destinos.

Las rutas, los horarios y las tarifas pueden consultarse en el sitio oficial de Tica Bus.