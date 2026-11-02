Costa Rica

Viajar en autobús por Centroamérica gana atractivo entre turistas que buscan ahorrar y conocer más destinos

El transporte terrestre se presenta como una alternativa para reducir gastos de equipaje y traslados. Tica Bus destaca que los viajeros pueden recorrer seis países centroamericanos y llegar hasta México mediante sus rutas internacionales

Viajar en autobús por Centroamérica puede representar una alternativa de ahorro para los turistas que desean conocer varios destinos durante sus vacaciones. Cortesía: Tica Bus
Viajar en autobús por Centroamérica puede representar una alternativa de ahorro para los turistas que desean conocer varios destinos durante sus vacaciones. Cortesía: Tica Bus
Guardar

Viajar por carretera se está posicionando como una alternativa para los turistas que desean recorrer varios destinos de Centroamérica sin elevar demasiado su presupuesto, especialmente cuando se consideran los gastos adicionales de equipaje, transporte hacia aeropuertos y desplazamientos entre ciudades.

Según informó la empresa Tica Bus, en octubre de 2026, el interés por los recorridos terrestres responde no solamente al precio de los boletos, sino también a la posibilidad de aprovechar el dinero disponible para prolongar las vacaciones, visitar más lugares o realizar actividades turísticas adicionales.

PUBLICIDAD

La compañía, que cuenta con 61 años de trayectoria en la región, señala que viajar en autobús puede resultar más económico cuando se analiza el costo total del desplazamiento.

Uno de los principales atractivos de esta modalidad es la posibilidad de conectar Costa Rica, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala, además de llegar hasta Tapachula, México, mediante una red de rutas internacionales.

Equipaje y traslados pueden marcar diferencias en el presupuesto

Uno de los factores que deben considerar los turistas al organizar sus vacaciones son los gastos adicionales que pueden surgir durante el viaje.

De acuerdo con Tica Bus, cada pasajero puede transportar dos maletas de hasta 15 kilogramos cada una, como parte de las condiciones de su servicio.

PUBLICIDAD

En caso de llevar equipaje adicional, la empresa establece un cobro de USD 50 por maleta, con un peso máximo de 15 kilogramos y sujeto a la disponibilidad de espacio.

Otro aspecto destacado es la ubicación de las terminales terrestres, que suelen encontrarse en zonas accesibles de las ciudades, lo que puede reducir la necesidad de contratar traslados adicionales.

Asimismo, el servicio permite abordar sin tener que presentarse con varias horas de anticipación, a diferencia de lo que ocurre habitualmente en los aeropuertos.

Josef Valdez, gerente comercial para Centroamérica de Tica Bus, explicó que el ahorro debe evaluarse considerando todos los gastos del recorrido.

“El viaje por tierra tiene una ventaja que no siempre se ve en el precio del boleto: el costo final. Cuando el viajero suma todo, descubre que con el mismo presupuesto puede llegar a más destinos”, señaló.

El representante añadió que el recorrido también puede convertirse en parte de la experiencia turística, gracias a la posibilidad de observar paisajes y comunidades durante el desplazamiento.

El transporte terrestre permite combinar diferentes ciudades y países en un mismo itinerario, una opción para turistas que buscan aprovechar su presupuesto. Cortesía: Tica Bus
El transporte terrestre permite combinar diferentes ciudades y países en un mismo itinerario, una opción para turistas que buscan aprovechar su presupuesto. Cortesía: Tica Bus

Cinco situaciones en las que viajar por carretera puede resultar conveniente

La compañía identificó diferentes circunstancias en las que el transporte terrestre representa una alternativa para organizar vacaciones dentro de Centroamérica.

Entre ellas destacan:

  • Viajes familiares o grupales: el ahorro en determinados gastos puede multiplicarse según la cantidad de pasajeros.
  • Recorridos por varios países: permite combinar ciudades y destinos dentro de un mismo itinerario.
  • Trayectos entre ciudades cercanas: puede facilitar desplazamientos sin necesidad de utilizar transporte aéreo.
  • Temporadas de alta demanda: ofrece una alternativa para planificar gastos y comparar opciones de transporte.
  • Viajeros con mayor equipaje: la franquicia incluida puede resultar conveniente para quienes llevan varias pertenencias.

Estas ventajas dependen de factores como la duración del trayecto, las tarifas disponibles y las necesidades de cada viajero, por lo que es importante comparar las condiciones antes de reservar.

Los viajeros deben revisar los requisitos migratorios y comprar sus boletos con anticipación, especialmente cuando planean recorrer varios países de Centroamérica. Cortesía: Tica Bus
Los viajeros deben revisar los requisitos migratorios y comprar sus boletos con anticipación, especialmente cuando planean recorrer varios países de Centroamérica. Cortesía: Tica Bus

Recomiendan revisar requisitos migratorios antes de viajar

Para quienes planean recorrer varios países, Tica Bus recomienda comprar los boletos con anticipación, especialmente cuando se necesita asegurar un horario o asiento específico.

También aconseja verificar la documentación migratoria y los requisitos de ingreso de cada destino, debido a que las condiciones pueden variar según la nacionalidad del pasajero.

La empresa considera importante seleccionar la clase de servicio de acuerdo con la duración del recorrido y organizar previamente las paradas.

Una planificación adecuada puede permitir que parte del presupuesto destinado al transporte se utilice en una noche adicional de hospedaje, actividades recreativas o visitas a nuevos destinos.

Las rutas, los horarios y las tarifas pueden consultarse en el sitio oficial de Tica Bus.

Temas Relacionados

Costa RicaautobúsCentroamericaHondurasEl SalvadorGuatemalaNicaraguaTica Bus

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos financistas del Movimiento Libertario son investigados por aportes electorales en Costa Rica

El TSE llevó el caso a la vía judicial tras detectar dudas sobre el origen y la trazabilidad de fondos reportados en la campaña de 2022.

Dos financistas del Movimiento Libertario son investigados por aportes electorales en Costa Rica

La Policía de Control Fiscal decomisa cerca de 156,000 productos de contrabando en Puntarenas

Los operativos realizados entre el 27 y el 30 de octubre detectaron bienes sin respaldo tributario, documentación de compra legal ni las etiquetas sanitarias exigidas por el Ministerio de Salud

La Policía de Control Fiscal decomisa cerca de 156,000 productos de contrabando en Puntarenas

Costa Rica recibió desde Estados Unidos a dos extraditados requeridos por causas de 2016

Una mujer de 63 años y un hombre de 54 quedaron a disposición de la Justicia costarricense tras ser detenidos en EE.UU. Ambos afrontan investigaciones separadas por hechos ocurridos hace una década

Costa Rica recibió desde Estados Unidos a dos extraditados requeridos por causas de 2016

Inicio del operativo Halloween dejó decomisos de armas, drogas y 788 multas de tránsito en Costa Rica

El operativo especial comenzó el viernes 30 de octubre con refuerzos en carreteras, bares, cementerios, comercios y espacios donde se prevén actividades por Halloween y la Mascarada Costarricense

Inicio del operativo Halloween dejó decomisos de armas, drogas y 788 multas de tránsito en Costa Rica

1,218 casos de depresión y 78 intentos de suicidio en adultos mayores encienden las alarmas en Costa Rica

Las estadísticas sanitarias oficiales reflejan un severo impacto del aislamiento social en la población longeva, con un predominio de afectación femenina en cuadros anímicos y una marcada vulnerabilidad masculina ante episodios autolesivos

1,218 casos de depresión y 78 intentos de suicidio en adultos mayores encienden las alarmas en Costa Rica

TECNO

Este dispositivo láser elimina mosquitos a seis metros de distancia y sirve adentro o fuera de casa

Este dispositivo láser elimina mosquitos a seis metros de distancia y sirve adentro o fuera de casa

Las empresas buscan “contratar al robot y despedir al humano”: Bill Gates sobre el impacto laboral hoy

Bitcoin: cuál es el valor de esta criptomoneda

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este lunes

Un fallo de ChatGPT permitía acceder a conversaciones privadas mediante un simple enlace compartido

ENTRETENIMIENTO

Martha Stewart se disculpó por disfrazarse de una persona sin hogar en Halloween: "Fue insensible y no fue gracioso"

Martha Stewart se disculpó por disfrazarse de una persona sin hogar en Halloween: "Fue insensible y no fue gracioso"

De Harriet a Wicked: Cynthia Erivo contó cómo construye sus personajes y enfrenta las expectativas

Robert Downey Jr. y Pedro Pascal intercambiaron sus personajes de ‘Avengers: Doomsday’ para celebrar Halloween

Michael Mann, director de “Heat”, se disparó accidentalmente en un campo de tiro de Los Ángeles

La industria del anime alcanzó un récord de USD 28.500 millones y casi triplicó su tamaño en dos décadas

MUNDO

El Gobierno suizo estudia reducir a 80 km/h el límite en autopistas ante la escasez de combustible

El Gobierno suizo estudia reducir a 80 km/h el límite en autopistas ante la escasez de combustible

Taiwán exhibió drones marinos para enfrentar la presión del régimen de China alrededor de la isla

La brigada de la OTAN en Letonia realiza su mayor ejercicio de despliegue en una zona fronteriza con Rusia

Francia prueba un robot albañil capaz de construir 60 metros cuadrados de muro en un día: llegaría a las obras en 2027

Ucrania y Rusia denunciaron alertas falsas tras ciberataques a sus aplicaciones de emergencias