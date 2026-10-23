Dante Ortega volvió a brillar en Es mi sueño: el elogio de Benjamín Amadeo que lo conmovió

La observación de Benjamín Amadeo que conmovió a Dante Ortega en Es mi sueño: “Te veo feliz”

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En el certamen de canto de Es mi sueño, la devolución de Benjamín Amadeo a Dante Ortega dejó uno de los momentos más emotivos de la segunda temporada del programa. Después de escuchar al joven participante, el jurado puso el foco en un aspecto que fue más allá de la técnica vocal: la manera en que vive cada presentación más allá de la exigencias.

“Dante, te veo muy feliz arriba del escenario, te siento con una sonrisa de oreja a oreja, disfrutándolo. Y se contagia y llega”, le dijo Amadeo durante la emisión conducida por Guido Kaczka. El comentario fue recibido con emoción por el nieto del artista Palito Ortega, quien respondió de forma breve, aunque con evidente entusiasmo: “Es hermoso estar acá”, espresó emocionado.

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La intervención del cantante y actor Amadeo, llegó luego de una noche en la que Dante tuvo dos desafíos frente al jurado. Por un lado, se presentó de manera individual; por otro, compartió una interpretación con Mía Arredondo, con quien cantó Luna bonita, el tema popularizado por Marcela Morelo.

El nieto de Palito Ortega agradeció las palabras del jurado durante la emisión conducida por Guido Kaczka

La observación Benjamín Amadeo no estuvo dirigida solamente a la afinación o a la elección del repertorio. Amadeo remarcó que la actitud de Dante sobre el escenario logra transmitir una sensación de disfrute a quienes lo escuchan.

Para el jurado, la sonrisa y la comodidad del participante durante su actuación forman parte de los elementos que construyen su vínculo con el público. La devolución tuvo un peso particular por el contexto del ciclo, donde los concursantes se exponen semana a semana a evaluaciones de figuras vinculadas con la música y el espectáculo. En ese marco, la reacción de Dante reflejó el valor que le asignó a las palabras de Amadeo.

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Su participación en Es mi sueño le permite enfrentar el desafío de construir una identidad artística ante una audiencia masiva y frente a un jurado que analiza aspectos interpretativos, vocales y escénicos de cada actuación.

Una canción muy elogiada

Dante Ortega se presenta en el escenario televisivo junto a su compañera de canto frente al panel de jurados

Más adelante, en el programa, Dante compartió el escenario con Mía Arredondo para interpretar Luna bonita, de Marcela Morelo. La actuación llevó a Benjamín Amadeo a realizar una devolución detallada sobre el desempeño de ambos participantes en el concurso.

“Chicos, los felicito. Mía, te felicito, te queda muy bien el género y tenés una voz muy linda y clara para cantar”, señaló el jurado. Luego se refirió al trabajo conjunto de la dupla y valoró la precisión de la interpretación.

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“Vi a los dos muy afinados, no encontré ningún momento de desafinación. Estuvo muy bien”, afirmó Amadeo tras la presentación. De esa manera, distinguió tanto la calidad individual de Arredondo como la coordinación de los dos artistas durante la canción.

Dante Ortega recibió una devolución favorable de Benjamín Amadeo tras cantar en el certamen

La devolución estuvo centrada en dos aspectos concretos: la afinación y la claridad vocal. En un tema interpretado a dúo, la escucha entre ambos cantantes y el equilibrio de las voces resultan centrales para sostener la versión de una obra conocida por el público.

Para Dante y Mía, el desafío consistió en llevar esa canción a la dinámica del certamen sin perder la identidad de la pieza original.

Dos devoluciones favorables en la misma emisión

Benjamín Amadeo destacó la felicidad que Dante Ortega transmite cuando sube al escenario

Amadeo destacó especialemente, la afinación de la dupla y la felicidad del nieto de Palito, sobre el escenario quedaron como los ejes de una emisión en la que el participante volvió a recibir una respuesta positiva del jurado.

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La experiencia también le permitió compartir una actuación con otra concursante y exponer una faceta distinta de su desempeño. Mientras que las presentaciones solistas ponen el foco en cada intérprete, los dúos suman la exigencia de acompañar, escuchar y construir una versión en conjunto.